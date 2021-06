João e Renata compraram o bilhete para o Portugal-Hungria há dois anos

Rui Farinha Hoje às 09:14 Facebook

Seleção sentiu o calor dos adeptos à chegada a Budapeste. João, português, foi um deles, na companhia da esposa, Renata, que é húngara. Casal vai assistir ao jogo na terça-feira e pagou 75 euros por cada ingresso.

A seleção portuguesa chegou a Budapeste ao som do hino nacional. A pequena comunidade portuguesa - cerca de meia centena de pessoas -, residente na capital húngara, marcou presença à porta da unidade hoteleira e e cantou bem alto "A Portuguesa", alguns com lágrimas nos olhos, precisamente no Dia de Portugal.

Devido a uma lona preta, que rodeia o perímetro do edifício, e à presença de cerca de 50 polícias, os adeptos praticamente não viram os jogadores, mas o objetivo foi cumprido: passar energia positiva à comitiva.