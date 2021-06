João Moutinho: "A azia vai passando a cada dia"

JN Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio não escondeu que a derrota com a Alemanha ainda pesa na consciência da seleção portuguesa, mas acredita numa boa resposta no jogo decisivo com a França.

João Moutinho veio a terreno para lembrar que Portugal já "demonstrou ter qualidade para ultrapassar todas as dificuldades" e para mostrar confiança para o duelo de quarta-feira, com a França, da última jornada da fase de grupos.

O jogador do Wolverhampton frisa que Portugal "não era o melhor depois do vencer a Hungria (3-0), nem é o pior depois do jogo em Munique".

"A azia vai passando a cada dia, a cara de quem ganha nunca é a mesma que quem perde. Claro que ficamos com azia, tristes, mas tem de ser assim. O próximo jogo é o mais importante. Dar o nosso melhor, estar focado e o estofo vai-se criando e demonstrando ao longo de cada jogo", destacou o médio, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Para João Moutinho, a França "é grande e tem um ataque com vários nomes que podem fazer estragos a qualquer outra", mas lembrou que a equipa das quinas já conseguiu travar outras grandes seleções.

No treino de hoje, Fernando Santos já contou, em pleno, com João Félix, enquanto Nuno Mendes continua a trabalhar à parte.