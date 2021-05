João Moutinho ausente na seleção por problemas musculares

JN Hoje às 18:50 Facebook

O médio falhou o treino desta segunda-feira, devido a dificuldades físicas. Fernando Santos continua sem contar com os jogadores que participaram nas finais europeias.

O médio João Moutinho, com problemas musculares, falhou, esta segunda-feira, o treino da seleção portuguesa, que continua a preparar a participação no Euro2020, numa sessão na qual o selecionador Fernando Santos teve 20 atletas à disposição.

Após a folga de domingo, os jogadores retomaram a preparação na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas sem a presença do jogador do Wolverhampton, a contas com uma mialgia de esforço.

Também Bruno Fernandes, João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes (infetado com Covid-19) continuam de fora dos trabalhos, sendo que o médio do Manchester United junta-se ao grupo na quarta-feira. Já o trio do Manchester City só é integrado no sábado, um dia depois do particular com a Espanha, em Madrid.