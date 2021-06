Jogadores, clubes e federações unem-se no apoio a Eriksen

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:08 Facebook

Christian Eriksen caiu inanimado no relvado, este sábado, durante o Dinamarca-Finlândia, de abertura do Grupo B, em Copenhaga. Segundo informações da UEFA, foi transportado para o hospital e encontra-se estável. Jogadores, clubes e federações deixaram mensagens de apoio ao jogador.

Cristiano Ronaldo:

"Os Nossos pensamentos e orações estão com Christian Eriksen e sua família. O mundo do futebol está unido na esperança de boas notícias. Espero encontrar-me outra vez contigo no relvado, Chris! Sê forte!"

Sporting:

F. C. Porto:

FPF:

Benfica: "Os nosso pensamentos e orações estão com o Eriksen"

Neymar:

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA: "Momentos como este põem tudo na vida em perspetiva. Desejo ao Chris uma rápida recuperação. Toda a força para a família".