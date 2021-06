Jogadores espanhóis vacinados na sexta-feira

JN/Agências Hoje às 21:53 Facebook

A seleção de Espanha vai ser imunizada sexta-feira, a três dias da estreia no Euro2020, com diferentes vacinas, "em função da situação" de cada elemento da comitiva.

"O objetivo desta vacinação é tornar mais fácil para a Espanha jogar o Euro2020 com todas as garantias de segurança, além de permitir que a seleção nacional possa competir em igualdade de condições com outras participantes que já foram imunizadas", explicou a federação.

O organismo expressou a sua gratidão e satisfação "perante a sensibilidade demonstrada pelo governo de Espanha", dando sempre conta de que o seu pedido de imunização se deve a "situação excecional".

A decisão de vacinar a 'roja', que nos últimos dias teve dois positivos, o médio Sergio Busquets, após o particular com Portugal, e o defesa central Diego Llorente, foi tomada somente na quarta-feira.

"Uma decisão tremendamente importante, necessária e tomada nos mesmos termos e condições que tomámos com os nossos atletas olímpicos", justificou a ministra da saúde, Carolina Darias.

A diversidade de vacinas a utilizar terá em conta a especificidade de cada elemento da missão, desde a idade ao facto de já ter sido ou não infetado.

O grupo será vacinado pelas forças armadas na Cidade de futebol de Las Rosas, situada nos arredores de Madrid.

A Espanha estreia-se na segunda-feira frente à Suécia num Grupo E que inclui ainda a Eslováquia e a Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa.