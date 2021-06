Jogadores franceses sem contacto físico com família desde finais de maio

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:20 Facebook

A abstinência é obrigatória. A seleção francesa tem medidas muito rígidas e proíbe o contacto dos jogadores com qualquer pessoa externa à equipa, inclusive familiares, durante o Euro2020.

O objetivo desta medida é proteger os atletas ao máximo de qualquer complicação de saúde que possa surgir através de contacto com outras pessoas. Os jogadores não podem sequer ter contacto com as famílias, exceto vê-las ao longe nas bancadas.

"A abstinência não cria tensão, mas é um assunto discutido. Até porque fica complicado nem mesmo poder dar um beijo a um ente querido", revelou uma fonte anónima ao jornal "Le Parisien", citado pelo "La Gazzetta Dello Sport".

Esta fonte explica que não há nenhum tipo de contacto com o exterior, inclusive os dias em família, que foram proibidos. Há serviços de segurança noturnos, para vigiar e confirmar que não há ninguém a infiltrar-se no estágio francês durante a noite.

Griezmann e Benzema marcaram três dos quatro golos da França no Euro 2020 Foto: FRANCK FIFE / AFP

Este isolamento começou no final de maio e a questão sexual não é fácil para os jogadores: "Eles são, na sua maioria, jovens de 20 anos", revelou a mesma fonte.

Griezmann explicou que não é uma situação fácil, mas que "não pode ser feito de outra forma". "Não podemos tocar em ninguém, nem mesmo familiares. É difícil para todos, jogadores e restante equipa, mas tem de ser aceite".