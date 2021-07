Jogadores ingleses criticados por tirarem medalhas após a entrega

Patrícia Martins Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a cerimónia de entrega da taça, na final do Euro 2020, os jogadores da seleção inglesa receberam medalhas de prata pelo lugar conquistado no campeonato, porém vários jogadores, como Rashford, Sancho, Shaw, Jack Grealish, Mason Mount e Kyle Walker retiraram as medalhas imediatamente após terem sido apresentadas pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

O capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, reagiu depois da entrega da medalha, dizendo que era uma oportunidade perdida. "Não é todos os dias que se chega a uma final, especialmente para a nossa seleção, pois já se passaram 55 anos desde a última vez. A oportunidade estava aí para nós, não a aproveitamos e isso vai doer por muito tempo".

Porém, vários adeptos da equipa inglesa não aceitaram bem o ato dos jogadores da Inglaterra, utilizando a rede social Twitter para criticar a atitude, que consideraram como um "desrespeito" e uma "falta de desportivismo".

Um utilizador da rede social Twitter escreveu: "O desrespeito que os jogadores da Inglaterra demonstraram ao tirar as medalhas". Uma outra pessoa considerou o ato como "infantil" e outro utilizador da rede social acrescentou que "tirar as medalhas é exatamente o motivo pelo que o resto do Reino Unido não apoia a Inglaterra".

What is it with the @England players removing their runners up medals!? How disrespectful!

Be an example to youngsters and show some humility! #Euro2020Final pic.twitter.com/RO0wOzOGyN - Niall Williams (@welshrower) July 11, 2021

Um outro comentário à ação dos jogadores foi deixado na rede social, na qual se dizia que "a Inglaterra mostrou uma verdadeira falta de respeito ao retirar as medalhas de prata assim que as receberam. Falta de desportivismo, não importa o quão dececionados estivessem".

A retirada da medalha após a receberem tem sido um ato muito utilizado no mundo desportivo nos últimos anos, pois os jogadores consideram que ficar em segundo lugar não é algo para comemorar.