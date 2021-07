Jogadores ingleses vítimas de comentários racistas após falharem penáltis

JN Hoje às 00:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os três jogadores ingleses foram, este domingo, vítimas de comentários racistas nas redes sociais depois de terem falhado as grandes penalidades na final do Euro2020, diante da Itália.

A Inglaterra sonhava com a conquista do primeiro Europeu mais ainda não foi desta. A equipa de Gareth Southgate até começou bem, com Shaw a marcar logo dois minutos, mas Bonucci acabou por fazer o empate e o jogo acabou mesmo por ter de ir às grandes penalidades. Pouco antes da lotaria, o selecionador inglês apostou nas entradas de Rashford e Sancho mas os dois jogadores, que jogaram apenas dois minutos na final, acabaram por falhar as grandes penalidades, juntamente com Saka.

Já depois do apito final, se até houve adeptos que fizeram questão de deixar apoio aos atletas, os três jogadores também acabaram por ser insultados nas redes sociais e foram vítimas de comentários racistas, com vários utilizadores a usarem "emojis" de macacos na caixa de comentários.

Em maio, Rashford já tinha denunciado insultos racistas depois da derrota do Manchester United na Liga Europa, diante do Villarreal: "Pelo menos 70 ofensas raciais nas minhas contas até agora. Para aqueles que estão a tentar fazer-me sentir ainda pior do que me sinto, boa sorte a tentarem. O que me choca mais é que um dos utilizadores, que deixou uma montanha de emojis de macacos nas minhas mensagens privadas, é professor de matemática, com um perfil público. Ele ensina crianças! E sabe que pode fazer insultos racistas sem consequências", escreveu no Twitter.