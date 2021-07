Kane promete que Inglaterra vai "dar tudo" para honrar adepto que morreu

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão da seleção inglesa prestou homenagem ao adepto que morreu ao celebrar o seu golo, no encontro frente à Alemanha, e prometeu que a equipa vai dar tudo para honrar a memória do inglês.

Charlie Naughton perdeu os sentidos enquanto assistia ao jogo num bar em Inglaterra. Os paramédicos tentaram, durante três horas, reanimar o homem de 29 anos, mas este acabou por falecer.

Harry Kane lamentou o acontecimento no Twitter e garantiu que a seleção vai dar tudo no encontro frente à Ucrânia e no resto do torneio.

Reece James também prestou a sua homenagem ao escrever "Descansa em paz Charlie", assim como Mason Mount respondeu à publicação com um coração azul e uma pomba branca.

A Inglaterra defronta a Ucrânia este sábado, em jogo a contar para os quartos-de-final do Euro 2020.