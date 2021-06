Kjaer e Schmeichel elevados a heróis no momento decisivo para Eriksen

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:59 Facebook

Simon Kjaer e Kasper Schmeichel foram autênticos heróis nos momentos angustiantes que se viveram durante a tentativa de reanimação de Eriksen, que caiu inanimado no relvado durante o jogo com a Finlândia.

Dinamarca - Finlândia, 12 de junho de 2021. Segundo dia do Europeu 2020. As bancadas do Estádio Parken estavam bem compostas, à espera do primeiro jogo do Grupo B, em êxtase. De um lado, estava a experiente e favorita Dinamarca, que até já conseguiu conquistar o título europeu. Do outro, a Finlândia, que se estreava numa fase final. Os ingredientes para mais duas horas de festa estavam reunidos. A bola começou a rolar. Mas eis que chegou o minuto 43.

Christian Erikson esperava uma reposição de bola quando o coração decidiu parar e o jogador caiu, inanimado. E, a partir do minuto 43, ficámos pequeninos. A alegria deu lugar ao choque. O sorriso deu lugar às lágrimas. O barulho deu lugar ao silêncio. O médio de 29 anos mostrou-nos como a vida é incontrolável e pode mudar de um momento para o outro. De como é um sopro. De como, de repente, nos podemos ver obrigados a lutar por ela.

Mas Erikson, que felizmente acabou por vencer a luta, mostrou-nos muito mais. Mostrou-nos a solidariedade de uma equipa, equipa essa que, mesmo transtornada, foi buscar forças e fez prontamente um círculo à sua volta, de braço dado, de forma a proteger o companheiro de equipa. Mostrou-nos a força de uma equipa que decidiu regressar ao relvado para jogar, mesmo certamente de rastos, a pedido de Eriksen. Mostrou-nos a humanidade, com os jogadores da Finlândia a afastarem-se durante os momentos de angústia e a aplaudirem os adversários quando o jogo foi retomado. Mostrou-nos de como as profissões ligadas à saúde podem ter um caráter quase lendário. E mostrou-nos a coragem e cabeça fria de quem acabou por também se tornar herói.

O que dizer de Simon Kjaer, capitão de equipa, que não só foi o primeiro a chegar perto de Erikson e a colocá-lo em posição de segurança [de lado], como ainda correu em direção a Sabrina Kvist, companheira de Christian Erikson, que entrou desesperada para o relvado à procura de respostas, para a apoiar. E de Kasper Schmeichel, que não é capitão mas portou-se como um. O guarda-redes não só também confortou Sabrina - o pai do atleta revelou que Schmeichel correu na direção dela para lhe dizer que Christian estava a respirar, pois ela pensava que ele tinha morrido - como ainda abraçou cada companheiro de equipa antes do jogo reatar, dando especial atenção a Mathias Jensen, que teve a difícil tarefa de substituir Eriksen.

No final, até pode ter ganho a Finlândia. Mas, mais importante do que isso, ganhou Eriksen. Ganharam Simon Kjaer e Kasper Schmeichel. Ganhou a Dinamarca. E ganharam todos.