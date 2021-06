Kulusevski está livre da covid-19 e pronto para ser opção

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O sueco Dejan Kulusevski, da Juventus, que testou positivo à covid-19 antes do início do Euro2020, voltou a treinar normalmente, esta quinta-feira, e está apto a ser utilizado no jogo frente à Eslováquia.

Kulusevski foi sujeito a um teste na segunda-feira que deu negativo e no dia de folga dos companheiros treinou sozinho a preparar-se para o próximo jogo.

O jogador aparece numa foto no Instagram oficial da Federação Sueca de Futebol, a andar de bicicleta ergométrica, com a mensagem "adivinha quem voltou?".

Quem também teve um teste positivo para a covid-19 foi o seu companheiro de seleção Mattias Svenberg, médio do Bolonha, de Itália, que ainda não voltou a treinar e dificilmente estará disponível para o jogo com os eslovacos.

A Suécia defronta na sexta-feira, na segunda jornada do Grupo E, a Eslováquia, em São Petersburgo, na Rússia, enquanto a Espanha enfrenta a Polónia, em Sevilha.

A Eslováquia lidera surpreendentemente com três pontos, ao fim da primeira jornada, seguida da Espanha e da Suécia, ambas com um ponto, e da Polónia, que ainda não pontuou.