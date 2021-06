Kulusevski testa positivo à covid-19 e falha estreia no Euro 2020

JN Hoje às 16:49 Facebook

Selecionador sueco não irá chamar nenhum substituto. Avançado não defrontará a Espanha, mas os responsáveis nórdicos acreditam que pode ser opção para os jogos seguintes.

Depois de Sergio Busquets na seleção espanhola, o sueco Dejan Kulusevski testou positivo à covid-19 e falha, pelo menos, o jogo de estreia no Euro 2020, no dia 14 de junho, precisamente frente à Espanha.

O caso foi revelado pela federação sueca e o selecionador, Janne Andersson, já garantiu que não irá convocar nenhum jogador para suprir a ausência do avançado da Juventus. "Esperamos que ele possa regressar depois do jogo com a Espanha", referiu o treinador, em conferência de imprensa.

Kulusevski ficará a recuperar em Gotemburgo, não viajando com a equipa para Sevilha, onde se jogará, na próxima segunda-feira, o Espanha-Suécia, a contar para a jornada inaugural do Grupo E.

A deteção deste caso positivo levará ainda à realização de testes à restante comitiva sueca, para despiste de um eventual surto, sendo que os jogadores que tiveram contacto com o avançado da Juventus já foram identificados e isolados.