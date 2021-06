Marcelo: seleção "jogou muito bem, mas faltou aquele bocadinho de sorte"

JN/Agências Ontem às 23:02 Facebook

O Presidente da República considerou que a seleção portuguesa "jogou muito bem", sobretudo na segunda parte do jogo com a Bélgica, mas "faltou aquele bocadinho de sorte" para vencer em Sevilha, Espanha.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no final do jogo entre a seleção portuguesa, campeã em título, hoje afastada nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

"Tivemos alguma sorte em 2016. Além de jogarmos bem, tivemos sorte. Aqui [em Sevilha] jogámos bem, sobretudo na segunda parte, mas não tivemos sorte. Tenho pena", lamentou Marcelo Rebelo de Sousa, sobre um desfecho "ingrato" do jogo.

"Não era a nossa noite", comentou ainda o Presidente da República aos jornalistas, ressalvando, no entanto, que irá felicitar os jogadores da seleção portuguesa e o treinador, Fernando Santos, pelo "grande jogo, as substituições todas bem feitas, e a tempo".

O presidente recordou "três ou quatro boas oportunidades de golo falhadas e um poste", mas rejeitou sentir-se dececionado porque, repetiu, "Portugal jogou bem". "Estivemos excecionais neste jogo. Houve talento, faltou sorte", resumiu. Para Marcelo Rebelo de Sousa, "foi um resultado ingrato, mas a vida é, por vezes, ingrata".

O chefe de Estado não foi a Sevilha assistir ao jogo Portugal/Bélgica do Euro 2020, devido à situação epidemiológica existente na Andaluzia. Portugal foi oficialmente representado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A Bélgica vai defrontar nos quartos de final a Itália - que no sábado bateu a Áustria por 2-1, após prolongamento -, num embate marcado para sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).