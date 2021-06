Marko Arnautovic suspenso por um jogo por insultar adversário

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O austríaco foi suspenso por um jogo por ter insultado o macedónio Alioski no encontro da primeira jornada da fase de grupos do Euro 2020.

A Federação de Futebol da Macedónia apresentou queixa à UEFA do discurso de Arnautovic nos festejos do golo da Áustria, que insultou o adversário e fez um gesto utilizado por grupos de supremacia branca.

A instituição abriu uma investigação ao caso e concluiu que o avançado "não insultou a dignidade humana de uma pessoa" e, por isso, escapou a um castigo que poderia ir até 10 jogos.

A UEFA alega que Arnautovic foi castigado com base no artigo 15 dos regulamentos disciplinares, que diz que um dos motivos pelos quais um jogador pode ser suspenso é "insultar jogadores ou outros presentes no jogo".

O austríaco falha assim o encontro frente aos Países Baixos, na segunda jornada da fase de grupos do Euro 2020.