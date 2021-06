"Mestre das previsões" acerta no resultado do Turquia-Itália, autogolo incluído

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:12 Facebook

Um adepto italiano conseguiu a proeza de acertar no resultado e nos autores dos golos do Turquia-Itália, jogo de abertura do Euro2020.

Vane Juice deu que falar nas redes sociais e até conseguiu um reconhecimento da UEFA, tudo por causa de um resultado.

Antes do apito final do Turquia-Itália, que marcou o arranque do Euro2020, o Twitter da competição pediu prognósticos aos seguidores e o italiano acabou por não só acertar no resultado, como nos marcadores dos golos, incluindo o... autogolo: Vane Juice escreveu que a Itália ia ganhar 3-0, com golos de Immobile e Insigne e um tento na própria baliza de Demiral. E não podia estar mais certo.

A UEFA acabou por se render à proeza do adepto italiano, chamando-lhe o "mestre das previsões".