Mialgia afasta Nuno Mendes e João Félix do jogo com a Alemanha

Os jogadores Nuno Mendes e João Félix vão ficar fora do jogo deste sábado frente à Alemanha devido a uma mialgia muscular. Ambos vão assistir ao encontro na bancada e devem recuperar a tempo de defrontar a França em Budapeste, na próxima quarta-feira, na última jornada do grupo F.

Todos os outros jogadores estão à disponibilidade de Fernando Santos para o jogo com os germânicos, no qual o selecionador deve apresentar a mesma equipa que jogou com a Hungria.

Nesta manhã de sábado, os jogadores portugueses efetuaram um pequeno passeio junto ao hotel onde se encontram em estágio.