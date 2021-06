Nuno Gomes coloca Portugal entre os favoritos ao título do Euro

Rui Almeida Santos Ontem às 22:05 Facebook

A nível individual, Ronaldo pode ser o homem do torneio, mas há mais jogadores a ter em conta. Capacidade defensiva de Pepe também não foi esquecida pelo antigo internacional português.

Nuno Gomes coloca Portugal entre os favoritos a vencer o Euro 2020, juntamente com França e Alemanha, curiosamente duas equipas que a seleção nacional irá defrontar no Grupo F. Num artigo publicado no site da UEFA, o antigo avançado coloca num segundo plano países como Inglaterra, Itália e Bélgica, "capazes de causar uma surpresa", acredita.

Olhando para o grupo de Portugal, Nuno Gomes defende que o primeiro jogo, diante da Hungria, é "crucial" para as pretensões lusas na prova. "O resultado do outro jogo do grupo, entre França e Alemanha, também terá impacto, mas é importante começar a ganhar. A Hungria é uma 'outsider', mas é preciso estar atento. Vai ser um jogo difícil para Portugal", avisa.

No que toca a individualidades, o antigo internacional português aponta Cristiano Ronaldo como um dos favoritos a ser o jogador do torneio, com o francês Kylian Mbappé e o belga Kevin de Bruyne à espreita. "Ronaldo continua no topo e pode vir a ser o melhor marcador da prova, mas o meu favorito para a bota de ouro é Robert Lewandovski", acrescentou.

Há ainda que contar com a força de Pepe, "agressivo a defender e com um excelente posicionamento e leitura tática, como resultado da sua experiência". "É um dos melhores centrais do mundo, mesmo aos 38 anos. É um elemento muito importante na nossa linha defensiva", acredita.

A fechar, Nuno Gomes confessou que gostaria de ter jogado ao lado dos franceses Kylian Mbappé e N'Golo Kanté, assim como dos lusos João Félix e Bernardo Silva. "Como avançado, de certeza que seria bem servido por eles", justifica.