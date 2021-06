O onze de Portugal para o jogo com a Alemanha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:49 Facebook

A Seleção Nacional defronta, este sábado, a Alemanha, no Allianz Arena para a segunda jornada do Grupo F do Euro2020. Fernando Santos, que não pode contar com João Félix e Nuno Mendes, devido a lesão, repete as escolhas do jogo com a Hungria. Joachim Low também não muda nada na seleção alemã

Onze de Portugal:Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; William e Danilo; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Jota; Cristiano Ronaldo

Suplentes: Anthony Lopes, Rui Silva, José Fonte, Diogo Dalot, Palhinha, Rúben Neves, João Moutinho, Renato Sanches, Pedro Gonçalves, Rafa, Gonçalo Guedes e André Silva.

Onze da Alemanha: Neuer; Ginter, Rudiger e Hummels; Kimmich, Gundogan, Kroos e Gosens; Havertz, Gnabry e Muller

Suplentes: Leno, Trapp, Halstenberg, Sule, Koch, Gunter, Neuhaus, Goretzka, Emre Can, Sané, Werner e Volland

O pontapé de saída está marcado para as 17 horas. A arbitragem estará a cargo de Anthony Taylor (Inglaterra) e o VAR será Stuart Attwell (Inglaterra).