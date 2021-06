O onze de Portugal para o jogo com a Hungria

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:50 Facebook

A Seleção Nacional defronta, esta terça-feira, a Hungria na primeira jornada do Grupo F do Euro2020. Diogo Dalot, Gonçalo Guedes e João Palhinha ficam de fora na estreia dos campeões europeus na competição.

Onze da Hungria: Gulácsi; Botka, Orbán e Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer e Fiola; Szalai e Sallai

Suplentes: Dibusz, Bogdán, Lang, Kecskés, Nego, Bolla, Cseri, Sigér, Roland Varga, Kevin Varga, Nikolics, Schon

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nelson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Danilo e William Carvalho; e Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Diogo Jota; Cristiano Ronaldo

Suplentes: Anthony Lopes, Rui Silva, José Fonte, Nuno Mendes, João Moutinho, Rafa, Renato Sanches, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Sérgio Oliveira, André Silva e João Félix

O pontapé de saída no Puskas Staudium, que contará com mais de 60 mil adeptos, está marcado para as 17 horas. A arbitragem estará a cargo do turco Cuneyt Çaki. O VAR será o italiano Massimiliano Irrati.