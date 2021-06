"O presidente da Hungria vai ter de me oferecer uma garrafa do melhor vinho húngaro"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República elogiou, esta terça-feira, a exibição da seleção nacional no jogo diante da Hungria, no arranque do Euro2020.

"Foram 90 minutos muito sofridos. Jogámos muitíssimo bem na primeira parte, tivemos uma segunda parte muito difícil até aos 80 minutos mas chegámos ao 3-0. Está visto que é preciso, além do mérito, sorte para ganhar 3-0. Era o que eu queria, isto é meio caminho andado para a qualificação. É sinal que temos de lutar até ao fim. Foi o resultado que sonhei. Aposta? O presidente da Hungria, coitado, vai ter de me oferecer uma garrafa do melhor vinho húngaro", disse o Presidente da República num tom bem-humorado.

Portugal venceu (3-0), esta terça-feira, a Hungria na primeira jornada do Grupo F do Euro2020. Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo, com um bis, marcaram os golos da equipa das quinas,