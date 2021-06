O que vamos fazer a Budapeste? Vamos rock & rollar

José Miguel Gaspar Hoje às 11:41 Facebook

Portugal joga esta terça-feira contra a Hungria, seleção com que nunca perdeu. Será "Budapeste", música-overdose dos Mão Morta ou "Budapest", melosa serenata-folk de George Ezra? Pode até ser "Budapeste", pianíssima canção de Gisela João. Seja o que for, até um empate é bom presságio, não nos queremos é enredar em "Budapeste", o mais belo romance de Chico Buarque.

A voz é grave e cavernosa e diz que nos vai dar a mão: "Fecha os olhos e deixa-te conduzir. Estás em Budapeste. Inverno de 91. Ano 1 da queda do comunismo. É noite desde as 3 da tarde. O tempo está frio, gelado. Olhas à tua volta e vês uma cidade escura, de belos edifícios decrépitos, ruínas, fachadas enegrecidas pela poluição. Por todo o lado, filas de vendedores do mercado negro. As paredes estão repletas de cartazes, numa língua impossível, indecifrável. Tu sentes-te perdido. Mas eu conduzo-te. Segue-me". E, depois, o que vem a seguir? Um regalório de grande divertimento, um regabofe, uma balbúrdia de coisas boas, uma farra real.

É o que promete, desde 1992, "Budapeste", a música dos Mão Morta do disco "Mutantes S 21", que viaja pelo atlas de exageros de nove cidades (mas uma é imaginária, é Shambhala, local místico de esotéricos) e a mais estrondosa é Budapeste.

O que é que lá acontece? Praticamente uma overdose. Vamos "de bar em bar a aviar", "sempre a abrir a noite toda", "sempre a rock & rollar". Cheios de gozo, cheios de abuso, "charro aqui charro ali", "mais um vodka p'ra atestar", seguimos, substantivos e todos orbitados, a pasmar para as "mulheres lindas de morrer", com "mínissaias a matar", e "não tem fim o reboliço". Até que acabamos, todos rolantes, cheios de viço, "a correr Peste, a correr Buda", e está "tudo a rock & rollar".

Isto foi em 1992, o compositor e diseur carnoso Adolfo Luxúria Canibal tinha 33 anos, e esta foi, e continuará a ser, a mais famosa música dos Mão Morta, que abriu o grupo ao "mainstream". Por essa mesmíssima razão, o alargamento comercial do seu leque vicioso de ouvintes, transformou-se na mais infame composição do grupo bracarense, que a passou a ver como vil, abjeta e torpe, isto é, "demasiado comercial". Os Mão Morta, apercebendo-se que muitos novos fãs só iam aos concertos para desbundar aquela canção, como fãs dos Radiohead que só quisessem ouvir repetidamente a "Creep" e mais nada, deixaram de a tocar ao vivo. Só para contrariar.

Monumental, cosmopolita, balnear

Hoje, Budapeste é coisa diferente. O mais importante eixo financeiro e a melhor área urbana da Europa Central, é a sexta cidade mais visitada da Europa, reconhecida como a Cidade dos Balneários desde 1934 (tem mais de cem mananciais de água termal), é o 25.º maior destino turístico do mundo e recebe anualmente perto de cinco milhões de pessoas, que quase triplicam o seu número de habitantes (1,7 milhões).

Eleita a 7.ª cidade mais bela do mundo pela U City Guide (a 1.ª é Veneza e a 4.ª é Lisboa), Budapeste é um resultado monumental, cosmopolita e milenar.

Dividida em duas pelo rio Danúbio, Buda é a colina com o palácio real e uma cidade velha que desabrocha em monumentos barrocos e góticos e lá de cima avista-se a Peste do século XIX. Atravessada por largas avenidas sombreadas por edifícios neorrenascentistas refinados, é notável a sua arquitetura, que cintila com o faraónico Edifício do Parlamento, a majestática Ponte Chain, numa cidade onde serpenteiam algumas das ruas mais românticas que há.

País de história trágica, a Hungria foi invadida e espezinhada centenas de vezes: entre usurpações mongóis no século XIII, quase 400 anos de incursões otomanas, austríacas e nazis e depois consolidada enquanto Estado satélite da URSS, de 1945 a 1989, ano em que começa a sua abertura ao capitalismo e à liberdade, sendo hoje um pujante centro de congressos capital, onde abundam milhares de cafés e restaurantes que casam o antigo e o moderno numa traça muito peculiar de beleza.

Curiosamente, tudo isso parecem ser os húngaros, um povo de que não se pode não gostar. Têm aquela expressão natural tão própria deles: cara severa, são imperturbáveis na sua beldade cheia de austeridade, às vezes põem um sorriso padecido, são brutalmente diretos e acham esquisito que as pessoas dos outros países estejam sempre a sorrir.

E Budapeste, come-se?

Claro, chama-se goulash, o caldo grosso ensopado com carne e legumes, uma comida gótica temperada com muita paprica (aqui também se chama colorau, e estimula o metabolismo, ajudando a queimar calorias, é um reconhecido estimulante circulatório e desintoxicante) é a mais famosa iguaria nacional e abunda em Budapeste. Tanto como o lángos, espécie de massa de pizza frita, pequena e circular, que é exuberantemente vendida nas barracas de rua da cidade.

Para sobremesa: kurtoskalács. É um pão doce de massa fina, enrolado e assado num cilindro, servido ainda quente com opções bombásticas de cobertura: açúcar, canela e chocolate.

Para beber: Palinka, uma bebida destilada feita à base de damasco, cereja ou ameixa. Ou Unicum, um licor amargo de ervas altamente alcoólico.

E Gisela João e George Ezra e Strauss o que nos dizem?

"Budapeste" é também uma formosa música infausta de Gisela João. A fadista do Porto escreveu-a este ano, pianíssima, com um baixo que ribomba, dedilhada com névoa, guitarras e filigrana. E ela canta o desamor, entre "afagos que não dei, soluções que calei" e tudo o resto do fim de uma relação, de "amarras que soltei e, sem saber, disse um adeus a tudo aquilo que já quis", mas que, depois, convoca de novo o amor e o fogo e, "num clarão, pude inventar a língua nova que faltava ao meu coração".

Distinta "Budapest" é a do single de 2013 do baixo-barítono de light rock-folk inglês George Ezra, compositor de 28 anos que trata Budapeste como uma mulher. A canção reflete o ambiente de descontração e fluidez que a capital da Hungria pretende agora transmitir e ele venera-a: chama-lhe "meu lindo castelo", "meu piano de cauda", "meu tesouro escondido" e por ela promete "correr colina cima e deixar tudo para trás", desde que ela lhe dê a mão melíflua.

A música, evidentemente, entrou a rasgar no top de vários países europeus, como a República Checa, a Áustria e a própria Hungria e teve também a adoração insular da Nova Zelândia. Ezra cantou em 2017 no Festival de Vilar de Mouros e derreteu ostensivamente os corações dos casais mais melosos.

Dentro do estímulo estético doado pelos finos floreados de Budapeste, entra ainda Johann Strauss, que foi a celebridade da música pop da Viena do século XIX. 1867, ano da fundação do Império Austro-Húngaro, corresponde ao momento de criação do seu tema mais célebre, "O Danúbio azul" (que, por acaso, é uma vezes amarelo e outras verde-escuro, mas nunca é exatamente azul).

Rendilhada, retumbante e cósmica, a valsa (na verdade, não uma valsa, mas uma cordilheira de cinco temas interligados de valsa) paira para sempre no nosso imaginário na dança planetária de Stanley Kubick que é a abertura do filme "2001 - Odisseia no espaço".

E Chico Buarque, o que nos conta?

O que quer que a seleção portuguesa faça hoje, terça-feira, 15 de junho de 2021, contra a Hungria em Budapeste, convém, talvez, que não se demore tanto na cidade como José Costa, o escritor-fantasma protagonista do terceiro romance de Chico Buarque, após "Estorvo" (1991) e "Benjamin" (1995).

Em "Budapeste" (2003), o Rimbaud do samba faz do avesso do mundo a Hungria, e os antípodas caminham pelas ruas frias de uma Budapeste onírica, negra e sureal e que é um espelho em si mesma, com Buda e Pest, aglomerados urbanos cortados pelos braços com a forma de uma fisga do grande Danúbio.

José Costa, o anti-herói do romance, é sócio de uma agência de palavras anónimas que promete sigilo na produção de artigos, monografias e dissertações que serão assinadas por terceiros. Um dia, Costa regressava de um congresso de escritores-fantasma, o seu avião recebe uma ameaça de bomba e o autor incógnito aterra em Budapeste. Enreda-se no seu labirinto, zonzeado como no remoinho, apaixona-se por outra mulher, entra em zona de turbulências várias, fica refém de um punhado de situações, tudo parece absurdo. E José Costa passa a ser Zsoze Kósta, como é doravante designado pela peculiar pronúncia dos locais, e sofre de todos os delírios, até de dislalia, uma dificuldade no falar, que no seu pobre caso é uma dificuldade perpétua, já que Kósta se enamora pelo invencível idioma magiar, uma língua que, dizem as más línguas, é a única língua respeitada pelo diabo. Não queremos que isso aconteça à nossa seleção.

Ronaldo gosta de Puskás

O jogo é às 17 horas na Puskás Arena, estádio de Budapeste que homenageia o mais renomado futebolista húngaro, Ferenc Puskás, 84 golos em 85 jogos pela sua seleção ou 512 golos em 526 jogos totais. .

Puskás era um fuzileiro canhoto, atuava de brilhantina, cabelo puxado para trás, era um temível e formidável driblador e ficou conhecido como o major galopante. E depois como Pancho, quando chegou ao Real Madrid, por ser pequeno, 1, 72 m, e ser quase gordo.

Puskás dar-nos-á bons prenúncios, que o diga Ronaldo, que foi o primeiro futebolista a vencer o Prémio Puskás, criação da FIFA para o golo mais bonito de cada ano, instituído em 2009.

O tento de Ronaldo foi quando ele tinha 24 anos, hoje tem 36, e vestia de vermelho pelo Manchester United. Um golo que foi o diabo e uma bomba de má digestão para os portistas: foi contra o FCP, no Dragão, um tiro do meio da rua que sobrevoou Nuno Espírito Santos, na baliza, e atirou o Porto para fora dos quartos-de-final da Champions (que o United perderia nesse ano, na final, por 2-0, contra o Barcelona).

A História está do nosso lado: 9 vitórias, 4 empates

Portugal, em 13 partidas disputadas com a Hungria, entre 1926 e 2017, nunca perdeu: ganhamos por nove vezes e empatamos quatro.

Mas os nossos empates são, como em certas ciências financeiras e determinados verbos transitivos, um investimento que não visa dar lucro no imediato, mas antes lucro no futuro. É nisso que acredita Fernando Santos, o nosso místico selecionador. E se hoje empatarmos com a Hungria, os esotéricos vão logo ver aí sinal de bons agoiros.

Foi assim logo à primeira vez, em 26 de dezembro de 1926, jogo no Porto, jogo amistoso, empate 3 a 3, e foi assim em 22 de junho de 2016, novo empate por três golos, com dois de Ronaldo e um de Nani.

Este último empate, já o sabemos, roucos, foi particularmente palatável: foi o terceiro jogo de Portugal no grupo F do Europeu (e o terceiro empate sucessivo, depois do 1-1 com a Islândia e do 0-0 com a Áustria), mas que nos permitiu passar aos oitavos-de-final da prova e depois ganhar o estrondeado Europeu à França, em França, com aquele golo esgoelado, gritado, uivado do Eder até ao além.