Os Países Baixos, campeões em 1988, derrotaram, este domingo, a Ucrânia, por 3-2, em jogo da primeira jornada do Grupo C do Euro2020, disputado em Amesterdão.

Os Países Baixos estiveram a ganhar por 2-0, com golos de Georginio Wijnaldum (52 minutos) e Wout Weghorst (59), mas Andriy Yarmolenko (75) e Roman Yaremchuk (79) empataram, antes de Denzel Dumfries (85) dar o triunfo aos holandeses.

A Áustria e os Países Baixos lideram o Grupo C, com três pontos, enquanto Ucrânia e Macedónia do Norte, que foi derrotada pelos austríacos (3-1), ainda não pontuaram.

Veja os golos: