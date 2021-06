JN Hoje às 16:18 Facebook

O avançado do Bayer Leverkusen marcou os dois golos do triunfo sobre a Escócia. Os checos igualam a Inglaterra e ficam mais perto do apuramento.

Ao quarto dia de competição, é provável que já esteja definido o melhor golo do Euro2020. Cortesia de Patrik Schick, o avançado da República Checa que mede quase 1,90 metros e que esta segunda-feira brilhou em Glasgow no triunfo sobre a Escócia (0-2).

Na estreia das duas seleções no Campeonato da Europa, destacou-se Schick, que deitou por terra todo o entusiasmo escocês, de volta a uma grande competição ao fim de 22 anos.

O avançado do Bayer Leverkusen (Alemanha) inaugurou o marcador aos 42 minutos e bisou aos 52", com um golo monumental, tão bom que dificilmente será superado como o melhor do torneio. Schick é o segundo jogador a bisar no Euro2020, juntando-se ao belga Lukaku.

Nota ainda para Adam Hlozek, que, com 18 anos e 10 meses, se tornou no mais jovem de sempre a jogar pela República Checa num Europeu.

No Grupo D, a República Checa iguala os três pontos da Inglaterra, enquanto a Escócia e a Croácia ainda não pontuaram.