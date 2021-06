Paulo Sousa diz que partida com Suécia "é uma final"

JN/Agências Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Paulo Sousa, selecionador da Polónia, assumiu esta terça-feira que o desafio de quarta-feira frente à Suécia "é uma final" no Euro2020, na qual só o triunfo lhe permitirá seguir para os oitavos de final.

"Para nós é uma final. Temos de ganhar para nos apurarmos. É o que tentaremos fazer desde o primeiro segundo, conseguir a vitória", prometeu o técnico luso, na conferência de imprensa em São Petersburgo.

A Polónia estreou-se na competição com uma derrota por 2-1 ante a Eslováquia, corrigida parcialmente com empate 1-1 com a favorita Espanha, num desafio no qual Paulo Sousa elogiou a "determinação" dos seus pupilos.

"Espero que mantenhamos a mesma mentalidade", desejou, esperando ter a equipa recuperada "física e mentalmente" depois do encontro exigente de Sevilha, no qual o médio Moder e o defesa Bednakrek apresentaram "pequenas queixas".

A Polónia é última do grupo E com somente um ponto, enquanto a Suécia lidera com quatro, seguida da Eslováquia com três e da Espanha com dois.

Paulo Sousa classificou a Suécia como uma equipa "muito madura" e assumiu ser "difícil derrotar" um rival como este, "que defende muito bem e também sabe contra-atacar".

"É uma das melhores equipas a aliviar e a intersetar bolas, e a terceira com mais faltas. Sabe como controlar a bola quando é necessário e também acelerar e lançar transições rápidas", elogiou, destacando Alexandr Isak, "provavelmente o melhor jogador da Europa no contra-ataque".

PUB

Paulo Sousa gabou a "equipa completa" que vai defrontar na qual "os jogadores conhecem exatamente o seu papel".