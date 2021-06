Pepe e Moutinho somam jogo 18 em Europeus e são segundos do ranking

JN/Agências Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Os internacionais portugueses colocaram-se, esta quarta-feira, no segundo lugar da lista dos futebolistas com mais jogos em fases finais do Europeu, a par do alemão Bastian Schweinsteiger e apenas atrás do líder Cristiano Ronaldo.

Ao começarem no onze luso o jogo com a França, em Budapeste, para a terceira jornada do Grupo F do Euro2020, Pepe, de 38 anos, e Moutinho, de 34, passam a contabilizar 18 encontros, como o ex-médio germânico.

Pepe e Moutinho já tinham estado nos dois primeiros encontros lusos na prova, o central sempre como titular e o médio como suplente utilizado.

Já Cristiano Ronaldo, que foi titular e marcou face à Hungria (dois golos) e à Alemanha (um), cumpre face aos gauleses o seu 24.º encontro.

O central do F. C. Porto e o médio do Wolverthampton - que, ao contrário de Ronaldo, não estiveram no Euro2004, realizado em Portugal - estrearam-se no Euro 2008 e, desde então, só falharam, cada qual, um encontro de Portugal.

Pepe não defrontou o País de Gales (2-0) nas meias-finais do Euro2016, devido a castigo, enquanto Moutinho foi suplente no embate dos 'oitavos' da mesma competição, face à Croácia (1-0, após prolongamento).

Com o 18.º jogo, os dois jogadores lusos retiraram para fora do pódio o guarda-redes Gianluigi Buffon, que ainda está em atividade, mas não foi convocado para o Euro2020 e 'tombou' para o quinto posto, com 17 jogos.

PUB

Pepe e Moutinho já não podem, agora, subir mais, já que, pela frente, só têm Cristiano Ronaldo, que começou em 2004 e, desde aí, só faltou a um mísero jogo da formação das 'quinas', face à Suíça (0-2), no terceiro jogo da fase de grupos do Euro2008, com Portugal já nos quartos.

Ronaldo, único jogador da história que disputou jogos em cinco fases finais e líder isolado da lista dos marcadores, com 12 tentos, disputou seis jogos em 2004, três em 2008, cinco em 2012, sete em 2016 e, agora, três em 2020.

Os jogadores com mais encontros disputados em fases finais do Europeu:

1. Cristiano Ronaldo, 24 (6/2004, 3/2008, 5/2012, 7/2016, 3/2020)

2. Bastian Schweinsteiger, 18 (3/2004, 5/2008, 5/2012, 5/2016); Pepe, 18 (4/2008, 5/2012, 6/2016, 3/2020); João Moutinho, 18 (4/2008, 5/2012, 6/2016, 3/2020)

3. Gianluigi Buffon, 17 (3/2004, 4/2008, 6/2012, 4/2016)