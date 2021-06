Perto de 300 casos de covid-19 entre adeptos finlandeses

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

Perto de três centenas de casos positivos do novo coronavírus foram identificados entre os adeptos finlandeses provenientes da Rússia, após o jogo da Finlândia com a Bélgica do Euro2020 de futebol, anunciou esta segunda autoridade de saúde daquele país.

Depois do jogo em São Petersburgo, os finlandeses que regressaram após a derrota com os belgas (2-0) ainda na fase de grupos, a THL, a autoridade sanitária local, pediu que se isolassem durante 72 horas, até receberem um resultado negativo.

A autoridade mostrou-se preocupada com a deteção de cerca de uma centena de casos na última quinta-feira, um número que triplicou em cinco dias.

"Há tantas infeções que a situação é diferente do que era há uma semana", admitiu o autarca de Helsínquia, Jan Vapaavuori, após constatar o aumento de infeções.