Com Robert Lewandowski apagado, a seleção polaca acabou derrotada pela Eslováquia (1-2) e fica para trás no Grupo F. Krychowiak foi o primeiro expulso na competição.

A Polónia, comandada pelo português Paulo Sousa, foi derrotada pela Eslováquia (1-2) na primeira jornada do Grupo F do Euro2020. Skriniar assinou o golo decisivo, já depois de Szczesny ter marcado na própria baliza.

A expectativa era muito alta, até pela presença de Robert Lewandowski, o atual Bola de Ouro, mas a estreia da Polónia deixou a desejar, também na exibição.

A Eslováquia dominou a primeira parte e foi para o intervalo a ganhar, graças a um autogolo do guarda-redes polaco, colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus.

A Polónia reagiu após o intervalo e empatou logo aos 46 minutos (Linetty), mas a expulsão de Krichowiak, que estreou os vermelhos no Europeu, travou a reação polaca.

Skriniar, aos 69 minutos, marcou o golo da vitória e isolou a Eslováquia no comando do Grupo F, à espera do que Espanha e Suécia farão ainda esta noite.