Portugal-Alemanha: bilhetes a 600 euros no mercado negro

Portugueses em Munique acham caro os preços dos ingressos e preferem assistir ao jogo em restaurantes.

A comunidade portuguesa em Munique tem a expectativa de ver Portugal carimbar hoje a passagem aos oitavos de final e muitos gostariam de marcar presença no Allianz Arena. No entanto, poucos vão consegui-lo. A lotação do estádio está reduzida a 14 mil espectadores, devido às restrições impostas pela covid-19, e os poucos ingressos ainda disponíveis estão à venda por um preço exorbitante no mercado negro.

"Vi um por cerca de 670 euros... Pedir esse valor por um bilhete é uma loucura. Mas amanhã [hoje] os preços não vão descer. Numa plataforma de venda, reconhecida pela UEFA, os valores também rondam os 500 euros. É muito dinheiro", queixou-se, ao JN, Sérgio Oliveira, natural do Seixal e emigrante há 14 anos na Alemanha, onde vivem cerca de 140 mil portugueses. "Só conheço quatro ou cinco casais que vão ao estádio. Os restantes portugueses estarão em restaurantes e em dois ou três espaços públicos, os únicos com autorização para acolher grupos", afirmou este analista sénior financeiro.