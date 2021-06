Portugal e Espanha empatam a zeros em jogo particular

JN Hoje às 20:23 Facebook

A seleção nacional empatou, esta sexta-feira, sem golos, com a Espanha, em jogo de preparação para o Euro2020, que se disputou no Wanda Metropolitano, em Madrid.

No dia em que as federações dos dois países formalizaram a candidatura conjunto à organização do Mundial2030, as quinas protagonizaram uma exibição sem brilho, frente a um conjunto espanhol com uma mecânica ofensiva mais afinada.

A formação comandada por Fernando Santos teve algumas situações de golo ao longo da partida, mas faltou-lhe maior potência atacante.

Aos 23 minutos, José Fonte marcou, mas o lance foi invalidado por falta do central sobre pau Torres, e, aos 37, Renato Sanches serviu de trivela Cristiano Ronaldo, mas a defesa espanhola cortou antes que a bola chegasse ao avançado português.

Do lado de Espanha, Ferran Torres cabeceou ao lado, numa das melhores situações no primeiro tempo.

Após o descanso viu-se sempre mais jogo da seleção do país vizinho do que de Portugal, e por várias vezes o golo esteve iminente, mas Rui Patrício ou a defesa lusa conseguiram ir aliviando o perigo e manter as redes invioladas. Já nos descontos, Morata enviou à barra.

Nas várias mexidas promovidas pele selecionador nacional, destaque para a estreia de Pedro Gonçalves, que se tornou no 50.º jogador a ser internacional A pela mão de Fernando Santos..