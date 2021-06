Portugal é o sexto favorito à conquista do Euro2020

JN/Agências Hoje às 16:59 Facebook

Portugal, atual detentor do título, é o sexto favorito a vencer o Euro2020, enquanto França, campeão mundial, e Inglaterra aparecem no topo da lista, de acordo com as probabilidades divulgadas esta segunda-feira pelas casas de apostas.

Para a casa de apostas Solverde, a seleção portuguesa apresenta uma "odd" de 9.00 por cada euro apostado, número igual a Itália, que divide o sexto posto no campeonato do favoritismo com a equipa liderada por Fernando Santos.

A França, finalista vencido do último Europeu e formação que vai defrontar Portugal na fase de grupos, é para as casas de apostas o favorito a levantar o troféu, com uma probabilidade de 5.50 por cada euro apostado, seguido da Inglaterra, com 6.00.

A Bélgica fecha o pódio dos favoritos, com 7.00 por cada euro apostado, seguido da Espanha (8.50) e Alemanha (8.50).

A Polónia, treinada pelo técnico português Paulo Sousa, aparece no 13.º lugar entre os favoritos, com a conquista do Europeu a pagar 75.00 por cada euro colocado.

O maior "outsider" é a estreante Macedónia do Norte, com 500.00 por cada euro apostado, com Hungria (450.00) e Finlândia (450.00) a figurarem igualmente no grupo das equipas menos cotadas a conquistar o próximo Europeu.

O Euro2020 foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19 e decorrerá de 11 de junho a 11 de julho em 11 cidades de 11 países.