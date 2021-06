Portugal mira quartos e milhões com a Bélgica

Rui Farinha Hoje às 09:19 Facebook

Mais confiante após jogo com a França, Portugal mede forças com número um do ranking da FIFA.

O campeão da Europa defronta este domingo a Bélgica, atual número um do ranking da FIFA, e o duelo promete ser efervescente. Apesar de ter empatado no último jogo na fase de grupos, frente à França, a exibição injetou confiança na equipa das quinas, mas, do outro lado, estará um conjunto que só somou vitórias até agora. Parece consensual entre as partes que ninguém é favorito, sendo que a atenção recai sobre as estrelas: Cristiano Ronaldo e Lukaku.