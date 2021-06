Portugal quer quebrar enguiço com 13 anos

Rui Farinha Hoje às 08:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Última vitória no jogo de arranque de uma grande competição aconteceu no Euro 2008 frente à Turquia.

A seleção portuguesa começa hoje, em Budapeste, frente à Hungria, a defesa do título europeu, e está praticamente obrigada a vencer, com o objetivo de precaver eventuais tropeções no segundo e terceiro duelos, diante dos gigantes Alemanha e França.

Além da necessidade de mostrar que é mais forte, precisa também de ultrapassar o enguiço de não vencer há 13 anos uma partida de estreia numa grande competição. A última sucedeu em 2008, quando derrotou a Turquia, por 2-0, com golos de Pepe e de Raul Meireles, conjunto que, na altura, era orientada por Luiz Felipe Scolari.