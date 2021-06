Portugal venceu mais do que perdeu no "mata mata" em Europeus

JN/Agências Hoje às 10:24 Facebook

A seleção portuguesa de futebol já disputou 14 jogos a eliminar em fases finais do Europeu e saiu por cima em oito, para seis eliminações, incluindo finais, da desgraça de 2004 à glória de 2016.

Dos 14 "mata mata" disputados, a formação das "quinas" só decidiu metade nos 90 minutos, adiando quatro para o prolongamento - passou em metade - e três para o desempate por grandes penalidades, nos quais prevaleceu em dois.

A história começou em 1984 e teve um início "trágico" para Portugal, que perdeu com a França por 3-2, após prolongamento, nas meias-finais, depois de se ter adiantado (2-1) já no tempo extra, com um 'bis' de Jordão providenciado por Chalana.

Na parte final, o improvável Jean-François Domergue também chegou ao bis e, com os penáltis à vista, aos 119 minutos, Michel Platini acabou com o "sonho" luso, na estreia em Europeus.

Portugal só voltou em 1996, já alicerçado na "geração de ouro", os vencedores dos mundiais de juniores de 1989 e 1991, e voltou a "cair" ao primeiro jogo a eliminar, desta vez a contar para os quartos de final.

Um "chapéu" de Karel Poborsky, que viria a jogar no Benfica, a Vítor Baía selou o triunfo da República Checa por 1-0.

A formação das "quinas" teve, assim, de esperar por 2000 para vencer um jogo a eliminar num Europeu e conseguiu-o sem aparentes dificuldades, nos quartos, ao vencer a Turquia por 2-0, com um bis de Nuno Gomes, oferta de Figo, e Baía a parar um penálti.

Nas meias-finais, voltou, porém, a França, que se impôs novamente no prolongamento (2-1), e depois de ter estado a perder. Nuno Gomes adiantou Portugal, mas Thierry Henry empatou e Zinédine Zidane decidiu de penálti de "ouro", aos 117 minutos.

Em 2004, o primeiro 'mata mata' foi para a lenda, com Portugal a impor-se à Inglaterra, de Sven-Goran Eriksson, nos penáltis, com Ricardo a marcar o 6-5, depois de defender sem luvas, num desempate em que Hélder Postiga evitou o "adeus" à "Panenka".

Nos 120 minutos, Michael Owen adiantou muito cedo (três minutos) os ingleses, com Postiga, perto do fim (83), a forçar o prolongamento, no qual um "golão" de Rui Costa (110) selou a reviravolta, antes de Frank Lampard fazer o 2-2.

Depois de tão intensas emoções, as meias-finais acabaram por ser tranquilas, com Portugal a impor-se aos Países Baixos por 2-1, com tentos de Cristiano Ronaldo e Maniche, autor de um "golão". Jorge Andrade ainda marcou na própria baliza.

Faltava ganhar um jogo, a final, para vingar o desaire (1-2) no jogo de abertura, mas, mais uma vez, foi a Grécia a vencer, graças a um cabeceamento de Charisteas, na sequência de um canto, com a defesa lusa e Ricardo a comprometerem.

Em 2008, o primeiro jogo a eliminar voltou a ser o último, como em 1984 e 1996, já que Portugal perdeu nos quartos por 3-2 face à Alemanha, que liderou por 2-0 e 3-1. Na despedida de Luiz Felipe Scolari, marcaram Nuno Gomes e Hélder Postiga.

Na edição de 2012, os quartos foram com a República Checa e Portugal justificou o favoritismo, ainda que vencendo por tangencial 1-0, selado de cabeça, em mergulho, por Cristiano Ronaldo, aos 79 minutos, servido por João Pereira.

Depois, as meias, com a Espanha, foram uma "batalha", com escassas oportunidades em 120 minutos, que se resolveu nos penáltis, com a equipa então campeã europeia e mundial em título a ganhar por 4-2 - falharam João Moutinho e Bruno Alves.

No Euro2016, Portugal conseguiu, finalmente, chegar ao seu primeiro título, mas num percurso com muitas dificuldades, logo nos oitavos - introduzidos nessa edição -, em que só ultrapassou a Croácia (1-0) com um golo aos 117 minutos, de Ricardo Quaresma.

A Polónia foi o adversário nos quartos e foi ainda mais difícil seguir em frente, o que só aconteceu nos penáltis, num triunfo por 5-3, depois de, nos 90 minutos, Renato Sanches "anular" o tento madrugador de Robert Lewandowski.

O único jogo tranquilo - em todo o Europeu - foi o das meias-finais, com o País de Gales, que Portugal venceu por 2-0, ainda que com dois golos marcados na segunda parte, o primeiro de Cristiano Ronaldo, em 'altitude', e o segundo de Nani.

Depois, chegou a final do contentamento luso e que começou da pior forma, com a lesão prematura de Ronaldo. Aos 79 minutos, entrou Éder, que, aos 109, marcou aquele que é o golo mais marcante da história do futebol português, frente à anfitriã França, em pleno Saint-Denis. E Portugal ficou a ganhar 8-6 no "mata mata".

Os jogos a eliminar de Portugal em Europeus:

2016

10/7 / Saint-Denis, França / Final - França 1-0 no prolongamento (vencedor)

6/7 / Lyon, França / Meias-finais - País de Gales 2-0 (apurado)

30/6 / Marselha, França / Quartos de final - Polónia 1-1, 5-3 nos penáltis (apurado)

25/6 / Lens, França / Oitavos de final - Croácia 1-0 no prolongamento (apurado)

2012

27/6 / Donetsk, Ucrânia / Meias-finais - Espanha 0-0, 2-4 nos penáltis (eliminado)

21/6 / Varsóvia, Polónia / Quartos de final - República Checa 1-0 (apurado)

2008

19/6 / Basileia, Suíça / Quartos de final - Alemanha 2-3 (eliminado)

2004

4/7 / Lisboa, Portugal / Final Grécia 0-1 (derrotado)

30/6 / Lisboa, Portugal / Meias-finais - Países Baixos 2-1 (apurado)

24/6 / Lisboa, Portugal / Quartos de final - Inglaterra 2-2, 6-5 nos penáltis (apurado)

2000

28/6 / Bruxelas, Bélgica / Meias-finais - França 1-2, golo de ouro no prolongamento (eliminado)

24/6 / Amesterdão, Holanda / Quartos de final - Turquia 2-0 (apurado)

1996

23/6 / Birmingham, Inglaterra / Quartos de final - República Checa 0-1 (eliminado)

1984

23/6 / Marselha, França / Meias-finais - França 2-3 no prolongamento (eliminado)