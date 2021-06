Portugueses já foram muito felizes no estádio "La Cartuja"

JN/Agências Hoje às 10:00 Facebook

Portugal e Bélgica vão defrontar-se para os oitavos de final do Euro2020 no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, um recinto pouco utilizado desde que foi inaugurado e onde o F. C. Porto ergueu a Taça UEFA, em 2003.

O primeiro duelo entre portugueses e belgas numa fase final de uma grande competição é o quarto e último que este estádio vai acolher no Europeu, depois de ali terem sido realizados os três encontros da Espanha no Grupo E, com Suécia (0-0), Polónia (1-1) e Eslováquia (5-0).

Também conhecido como Estádio Olímpico de Sevilha, foi escolhido pela UEFA para integrar o lote de recintos do Euro2020, em abril, substituindo o San Mamés, em Bilbau, face às restrições impostas no País Basco, devido à pandemia de covid-19.

Com capacidade para 57.000 pessoas - mas apenas 16.000 permitidas para o Euro2020 - o estádio de La Cartuja foi inaugurado em 1999, especialmente para acolher os mundiais de atletismo, nos quais o português Francis Obikwelu correu a prova de 200 metros em 20,11 segundos e arrecadou a medalha de bronze.

Desde então, e à semelhança de alguns estádios portugueses construídos para o Euro2004, tem sido um autêntico 'elefante branco', sendo que só recentemente começou a receber jogos de futebol com maior frequência, não se estranhando, portanto, o estado em que estava o relvado no Espanha-Suécia, há 11 dias.

Este ano, foi ali disputada a final da Supertaça espanhola, entre FC Barcelona e Athletic Bilbau, em janeiro, e as duas últimas decisões da Taça do Rei, relativas a 2020 e 2021, a primeira entre Athletic e Real Sociedad, e a segunda opondo os bilbaínos aos catalães.

Ainda assim, o grande evento realizado no Estádio de La Cartuja remonta a 2003, quando o FC Porto, então comandado por José Mourinho, conquistou a Taça UEFA, ao vencer os escoceses do Celtic por 3-2, após prolongamento, num Olímpico sevilhano com mais de 50.000 pessoas nas bancadas.

O Olímpico de Sevilha fica a cerca de quatro quilómetros do centro histórico e a 15 do aeroporto da capital da Andaluzia, além de se situar bastante perto do parque temático e aquático Isla Mágica, a menos de dois quilómetros.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 de Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

Ficha do Estádio de La Cartuja:

- Cidade: Sevilha (Espanha).

- Estado: Inaugurado em 1999.

- Capacidade: 57.000 espetadores.

- Eventos possíveis: Futebol, atletismo e concertos de música.

- Distância para o aeroporto: 15 quilómetros (Sevilha).

- Distância para o centro da cidade: 4 quilómetros.

- Transportes públicos: Autocarro e metro.

- População da cidade: 1.957.000 habitantes.

- Clube: -.

- Jogos:

Fase de grupos:

14 jun, Espanha -- Suécia, 0-0 (Grupo F).

19 jun, Espanha -- Polónia, 1-1 (Grupo F).

23 jun, Eslováquia -- Espanha, 0-5 (Grupo F).

Quartos de final:

27 jun, Bélgica -- Portugal, 20:00 (hora de Lisboa).