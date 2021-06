Qualificação da Croácia deixa tudo na mesma para Portugal

JN Hoje às 21:53 Facebook

O desfecho dos jogos desta terça-feira do Grupo D do Euro2020 colocam a Croácia nos oitavos de final e deixam tudo na mesma nas contas de Portugal, que para seguir em frente não pode perder por mais de dois golos com a França, esta quarta-feira.

A seleção nacional depende apenas de si própria para continuar a lutar pela revalidação do título Europeu e em caso de vitória sobre a seleção gaulesa a qualificação fica automaticamente garantida, pois somará seis pontos, e até pode ser o primeiro do Grupo F se a Alemanha não vencer a Hungria.

Se o resultado for uma igualdade, as quinas podem apurar-se em segundo se a Alemanha perder com a Hungria, ou qualifica-se de qualquer forma como um dos quatro melhores terceiros classificados.

Se perder com a França por um ou dois golos de diferença, precisa que os húngaros não ganhem em Munique.

Já a Croácia ganhou, esta terça-feira, à Escócia (3-1), em Glasgow, e garantiu a 12.ª vaga nos oitavos de final, como segunda classificada do Grupo D, pois a República Checa, também apurada, perdeu (1-0) em Wembley com a primeira classificada, Inglaterra, que tal como a adversária da ronda está na fase seguinte.

As estas três seleções juntam-se a Itália, País de Gales, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Suécia e França, com as quatro últimas vagas a serem preenchidas com base nos resultados dos jogos do Grupo E e F que se disputam esta quarta-feira, às 17 e 20 horas.

Nos oitavos de final já há jogos definidos: os italianos defrontam os austríacos e os galeses medem forças com os dinamarqueses.

Eis o emparelhamento dos "oitavos":

1.º Grupo F-3.º Grupo A/B/C

Croácia-2.ª Grupo E

Bélgica-3.ª Grupo A/D/E/F

Itália-Áustria

1.º Grupo E-3.º Grupo A/B/C/D

Inglaterra-2.º Grupo F

Países Baixos-3.º Grupo D/E/F

País de Gales-Dinamarca