Quartos de final disputam-se sexta e sábado

JN Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Euro2020 vai parar agora dois dias para descanso das seleção antes de começarem as decisões dos quartos de final, que estão agendados para as próximas sexta-feira e sábado.

Os primeiros países a entrar em ação são a surpreendente Suíça, que deixou pelo caminho nas grandes penalidades a campeã mundial França (5-4 após o 3-3 no final dos 90 e do tempo extra), e a Espanha, que se impôs à Croácia num jogo de loucos que terminou com o triunfo da "La Roja" no prolongamento (5-3). O encontro dos "quartos" está marcado para sexta-feira, pelas 17 horas, na cidade russa de São Pertersburgo.

No mesmo dia, mas pelas 20 horas, na Arena de Munique (Alemanha), o carrasco de Portugal (1-0) no Euro2020, a Bélgica recebe a Itália, que eliminou nos "oitavos", a Áustria (2-1).

No sábado, em Baku (Azerbaijão), a partir das 17 horas, a República Checa, que afastou os Países Baixos (2-0), luta por um lugar nas meias-finais frente à Dinamarca, que goleou o País de Gales (4-0).

O último desafio dos quartos de final tem o pontapé de saída marcado para as 20 horas, no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, e coloca frente a frente a Inglaterra, que esta terça-feira eliminou a Alemanha (2-0), e a Ucrânia, que derrotou, esta noite, a Suécia (2-1).

As meias-finais realizam-se a 6 e 7 de julho, pelas 20 horas, no estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra), palco que acolherá no domingo, dia 11, à final, também às 20 horas.