Quase toda a Seleção Nacional foi vacinada. Task-force garante que não houve regime de exceção

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta segunda-feira, que "quase totalidade do grupo de trabalho" foi vacinada contra a covid-19. Contactado pelo JN, o coordenador da task-force garantiu que não houve regime de exceção.

A poucos dias do início do Euro2020, a FPF anunciou que quase toda seleção nacional já foi vacinada contra a covid-19. Numa curta nota publicada no site oficial, o organismo que tutela o futebol português explicou ainda que algumas pessoas que integram o grupo de trabalho espera por uma "indicação" para também ser vacinado.

"A quase totalidade do grupo foi vacinada em tempo útil, sendo que algumas pessoas, por não terem ainda passado seis meses sobre um teste positivo, não têm ainda indicação para vacinação. O processo de vacinação decorreu numa ação levada a cabo em devido tempo e em estreita articulação com a Task Force para a Elaboração do Plano de Vacinação contra a Covid-19", pode ler-se.

Contactado pelo JN, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo garantiu "que não houve nenhum regime de exceção".

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, a 19, em Munique, e os franceses, a 23 de junho.