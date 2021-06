Relvado de Sevilha em más condições preocupa a Seleção

Rui Farinha, em Sevilha Hoje às 10:06 Facebook

O relvado do Estádio Olímpico, em Sevilha, não está em boas condições e isso preocupa a seleção portuguesa que vai ter de adaptar-se o melhor possível a um terreno irregular e com algumas peladas.

Apesar de a comitiva só partir este sábado para Espanha, o selecionador Fernando Santos está a par do problema, mas prefere esperar, primeiro, para ver "in loco" a irregularidade do piso antes de dar uma opinião. O relvado já afetou o rendimento da seleção espanhola, que jogou neste estádio durante a fase de grupos do Euro 2020, e esse terá sido um dos motivos que contribuiu para os maus resultados iniciais.