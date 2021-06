Renato Sanches entra para dar posse e força ao ataque

Rui Farinha Hoje às 07:36 Facebook

Médio ofensivo pode não ser a única novidade com a França. João Moutinho apontado ao meio-campo defensivo, muito permeável frente à Alemanha.

A presença de Renato Sanches no onze deve ser a grande novidade na seleção portuguesa, no jogo decisivo de amanhã, frente à França, no Puskas Arena, em Budapeste. Nas últimas duas partidas, a entrada do médio melhorou a performance da equipa das quinas, sobretudo no duelo com a Hungria, em que ajudou a desbloquear o nulo que durou até aos 84 minutos. Diante dos alemães, não conseguiu evitar a derrota, mas foi quase sempre um dos mais inconformados. Na retina ficou o remate ao poste que quase deu o terceiro ao Portugal.

Entre os jogadores da frente, à exceção de Cristiano Ronaldo, o futebolista do Lille foi o único que mostrou capacidade de efetuar boas transições e de, principalmente, jogar com a cabeça levantada. A enorme capacidade física deu-lhe também segurança no um contra um, sendo quase sempre bem sucedido em lances individuais. Bernardo Silva deve ser o sacrificado entre as opções iniciais. Gonçalo Guedes e Rafa são outras opções que estão a ser ponderadas para o ataque, por troca com Diogo Jota.