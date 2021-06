Renato Sanches e João Moutinho titulares contra a França

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:39, atualizado às 19:03 Facebook

A seleção nacional defronta, esta quarta-feira, a França na última jornada do Grupo F no Puskas Arena, em Budapeste. Renato Sanches e João Moutinho são as novidades no onze de Portugal.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Danilo, João Moutinho e Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota

Suplentes: Anthony Lopes, Rui Silva, José Fonte, André Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rafa Silva, Rúben Neves, Dalot, João Félix, Sérgio Oliveira e João Palhinha

Onze da França: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembé e Lucas Hernández; Pogba e Kanté; Tolisso, Griezmann e Mbappé; Benzema

Suplentes: Mandanda, Maignan, Pavard, Lenglet, Lemar, Rabiot, Sissoko, Zouma, Digne, Comam, Ben Yedder e Giroud

A seleção gaulesa, com quatro pontos, já tem um lugar garantido nos oitavos de final do Europeu. Quanto à equipa das quinas, que soma três pontos, ainda nada está garantido e é mesmo preciso uma calculadora.

Caso Portugal vença a França, os lusos ficam em primeiro lugar do grupo F, se a Alemanha empatar ou perder com a Hungria, ou em segundo, caso os germânicos vençam. Em caso de empate, Portugal fica no segundo lugar do grupo, se a Hungria perder com a Alemanha.

Por último, se Portugal perder diante dos campeões mundiais, garante na mesma um lugar nos oitavos de final ao passar como um dos melhores três classificados, à semelhança do que aconteceu no Euro2016, se não perder por mais de três golos de diferença e se a Hungria não ganhar à Alemanha.

O pontapé de saída no Puskas Arena está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do espanhol Antonio Mateu Lahoz.