Ricardo Quaresma: "Os portugueses podem ser campeões em muita coisa além do futebol"

Ricardo Quaresma lamentou a derrota frente à Bélgics que ditou a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Euro2020. Mas lembrou a conquista de 2016 e exortou os seguidores a olharem além do futebol.

"Não fomos felizes, não gostamos de perder, mas como sempre todos deram o seu melhor. Vejam isto pelo lado positivo... Pelo menos esta taça já ninguém nos tira, é nossa, de toda a gente que grita por Portugal com o bater do coração", escreveu Quaresma, que acompanhou a mensagem com uma fotografia sua de 2016, em que surge a segurar a taça do título de campeão europeu.

"Os portugueses podem ser campeões em muita coisa além do futebol. Um abraço para toda a equipa de Portugal", escreveu ainda o craque do Vitória de Guimarães.