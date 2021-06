Roberto Martinez: "Não conseguimos parar Portugal nos 30 minutos finais"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:44 Facebook

No rescaldo da vitória diante de Portugal, o selecionador da Bélgica vincou que não podia estar mais orgulhoso dos jogadores e elogiou a equipa das quinas.

"Já esperava uma partida empolgante. Mostrámos uma mentalidade vencedora contra uma equipa que faz o que é preciso para ganhar, sempre. Fiquei muito contente com a nossa exibição na primeira parte. Marcámos um grande golo e, na segunda parte, fizemos 15 minutos bons. Não conseguimos parar Portugal na última meia-hora, é verdade. Estamos a mudar a nossa forma de jogar, muito por culpa do que aconteceu no Mundial da Rússia. Tenho um grupo dedicado e de jogadores que se preocupam uns com os outros. Também por isso não fiz substituições mais cedo, temi que isso mexesse com a nossa concentração. E não é fácil entrar em jogos destes", começou por dizer Roberto Martinez, abordando ainda as lesões de Eden Hazard e Kevin De Bruyne.

"O De Bruyne tem um problema no tornozelo. Sofreu uma entrada muito feia. Ainda não temos qualquer informação por parte dos médicos. O Hazard sentiu um problema muscular. Vamos precisar de 48 horas para perceber como estão. Ainda hoje voltamos para a Bélgica e amanhã vão fazer exames. O jogo de hoje foi o maior teste que tivemos neste Europeu. Na primeira parte, mostrámos talento e na segunda tivemos algo que, há dois ou três anos, provavelmente não tínhamos, como a concentração e a entrega que revelámos", concluiu.

A seleção nacional perdeu (1-0), este domingo, diante da Bélgica em Sevilha e despediu-se do Euro2020. Hazard marcou o único golo do jogo. Os "diabos vermelhos" vão agora defrontar a Itália nos quartos de final - a "squadra azzurra" eliminou a Áustria no prolongamento - na sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, às 20 horas.