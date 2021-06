Roberto Martinez não muda filosofia para o embate com Portugal

Bernardo Monteiro Hoje às 18:31 Facebook

Na antevisão do embate com Portugal, este domingo, em Sevilha, o selecionador da Bélgica confirmou que não vai alterar os princípios de jogo para se adaptar à equipa de Fernando Santos.

Martinez analisou a seleção portuguesa e ressalvou as valências da equipa belga. "Portugal é uma equipa que consegue fazer tudo bem. Se quiserem defender em bloco, fazem-no, se quiserem atacar, também conseguem. Mas nós não vamos mudar quem somos. Jogamos ao ataque e para marcar golos mas, agora, já temos a experiência de jogar em grandes torneios", alertou o treinador espanhol.

Quanto ao capitão português, considerado por muitos a maior ameaça no plantel de Portugal, o técnico de 47 anos confirmou não ter nenhum plano "anti-Ronaldo" e destacou as outras armas da equipa de Fernando Santos. "Toda a gente sabe que é um jogador de classe mundial, que soube adaptar o jogo ao avançar da idade. Sabe utilizar bem o espaço mas há outros jogadores. Bruno Fernandes, Diogo Jota, Bernardo Silva... Até o Pepe. Se nos concentramos no Ronaldo, haverá outro que nos vai ferir. É claro que o Cristiano é uma grande ameaça, mas também teremos de estar atentos aos outros", considerou.