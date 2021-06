Romelu Lukaku: "Penáltis? Vamos resolver o jogo antes disso"

Bernardo Monteiro Hoje às 19:01 Facebook

Romelu Lukaku, avançado belga, está confiante para a partida frente a Portugal, embora reconheça que não será um embate fácil para a Bélgica.

"Aprendi a bater penáltis, a não pensar muito ou ficar distraído pelo guarda-redes. Mas penso que não vamos chegar a isso, vamos resolver o jogo mais cedo, espero. Porém os portugueses são muito orgulhosos do seu país, têm grande qualidade técnica e vontade de ganhar. Vai ser um jogo complicado", afirmou o jogador do Inter Milão.

Apesar de assumir que Portugal tem vários pontos fortes Lukaku tem a receita para seguir em frente na caminhada pelo título de campeão do Europeu 2020. "Penso que este jogo será um desafio para ver em que patamar estamos. Portugal tem uma equipa muito completa em todos os aspetos do jogo. Temos de ser inteligentes, se queremos só empurrar a bola para a frente vamos sofrer. Temos de usar a tática", avisa.

Sem medo das dificuldades que aí virão o avançado garante que esta Bélgica é mais capaz do que em anos anteriores, embora na edição de 2016 os belgas tenham chegado aos quartos de final, tendo sido derrotados pela surpresa do torneio, o País de Gales (3-1). "Agora temos mais meios para ganhar, temos fome de vencer. Para ganhar um troféu é preciso passar por momentos difíceis, só temos de estar preparados. Domingo será um bom teste para nós, pois trata-se do campeão em título".