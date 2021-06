Ronaldo é o primeiro a alcançar 300 milhões de seguidores no Instagram

Patrícia Martins Hoje às 17:53 Facebook

Cristiano Ronaldo tornou-se a primeira pessoa do mundo a atingir a marca de 300 milhões de seguidores no Instagram, depois de ter publicado na quinta-feira um conjunto de fotografias do filho pelo seu aniversário.

O jogador da seleção portuguesa é a celebridade com mais seguidores no Instagram, sendo apenas ultrapassado pela conta oficial da rede social que tem 397 milhões de seguidores. Logo atrás de Cristiano Ronaldo está o ator norte-americano Dwayne Johnson (The Rock), com 246 milhões de seguidores, em quarto lugar no ranking com mais seguidores está a cantora Ariana Grande, com 244 milhões de seguidores, e em quinto lugar está a empresária norte-americana Kylie Jenner, com 241 milhões de seguidores.

O jogador da Juventus também foi a primeira figura pública a conseguir atingir o marco de 200 milhões de seguidores na rede social e, segundo o ranking de 2020 da plataforma de marketing "HooperHQ", que avalia os perfis que mais lucram com cada publicação, Cristiano Ronaldo por cada publicação patrocinada arrecada 889 mil dólares, sendo o atleta que mais recebe por este tipo de conteúdo.

Cristiano Ronaldo também é considerado um dos atletas mais bem pagos do mundo, segundo o relatório anual de 2020 da revista Forbes. O jogador ganha num total cerca de 120 milhões de dólares (99, 5 milhões de euros), sendo que cerca de 50 milhões de euros são obtidos para além do seu salário como jogador da Juventus, com publicações para as redes sociais, publicidade para a marca Nike ou outras marcas e os lucros que obtém através da própria marca CR7.

Esta conquista no Instagram surge num momento em que o jogador é considerado o primeiro futebolista da história a competir em cinco fases finais do campeonato europeu desde 2004.