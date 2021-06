Rúben Neves aponta à final do Euro: "Vamos com essa mentalidade"

JN Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio de 24 anos está confiante numa caminhada vitoriosa da seleção portuguesa na fase final da prova. Teste com Israel servirá para "melhorar a equipa", acredita.

A ideia é só parar na final. Rúben Neves revelou que Portugal encara o Euro 2020 com o objetivo de voltar ao jogo decisivo, repetindo o feito de 2016, quando conquistou a prova em França. "É esse o nosso objetivo desde o princípio e vamos viajar com essa mentalidade", referiu o médio, de 24 anos, que olha para o teste de amanhã com Israel, o último antes do início da fase final, como uma oportunidade de "ajustar a equipa e melhorar em todos os aspetos".

O jogo de estreia da seleção nacional no Grupo F do Euro 2020 será frente à Hungria, em Budapeste, no dia 15 de junho. "Sabemos que é uma equipa forte, vai jogar em casa e vamos ter de estar ao melhor nível para tentar levar os três pontos", atirou Rúben Neves, para quem cada jogo "tem o mesmo peso" "Todos valem três pontos e não importa se é Hungria, França ou Alemanha. É o primeiro e o grande objetivo é vencer", sublinhou.

O médio do Wolverhampton, equipa que compete na Premier League, elogia qualidade da equipa portuguesa, que tem "jogadores capazes de fazer o que lhes será pedido", e desvalorizou o caso de covid-19 que afetou o espanhol Sergio Busquets, que defrontou a seleção nacional no final da semana passada. "Alívio para nós é termos uma equipa médica de excelência e que trabalha muito bem. Temos de seguir todos os protocolos e sentimo-nos na máxima segurança desde que entramos aqui na seleção. Não vamos facilitar em nada", garantiu.