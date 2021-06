Rui Silva estreia-se a titular por Portugal

Hoje às 18:45 Facebook

O guarda-redes Rui Silva é a grande novidade no "onze" da seleção nacional para o confronto desta quarta-feira, pelas 19.45 horas, com Israel, no último encontro de preparação para a fase final do Euro2020.

O encontro, que terá lugar no estádio José Alvalade, em Lisboa, será dirigido pelo árbitro francês Jérémie Pignard, que será auxiliado por Cyril Mugnier e Aurélien Drouet.

Eis o "onze" de Portugal e de Israel:

Portugal: Rui Silva; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Nuno Mendes; Rúben Neves e William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Jota; Cristiano Ronaldo

Treinador: Fernando Santos

Suplentes: Rui Patrício, Nélson Semedo, Danilo, Palhinha, Sérgio Oliveira, João Moutinho, Renato Sanches, Pedro Gonçalves, Gonçalo Guedes, Rafa e André Silva

Israel: Marciano; Dasa, Tibi, Dgani e Arad; Natkho, Lavi e Menachem; Kinda, Solomon e Zahavi

Treinador: W. Rittensteiner

Suplentes: Nitzan, Kleyman, Baltaxa, Blorian, Zargary, Abada, Malede, Dahan, Abu Fani, Khalaila, Abu Hanna e Davidzaza.