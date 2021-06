Seleção recebida em Sevilha com calor e fé na vitória

Rui Farinha, em Sevilha Hoje às 09:21 Facebook

Comitiva portuguesa chegou a Sevilha e à espera estavam 20 adeptos lusos. Alguns viajaram sem bilhete e vão apoiar à distância.

Uma "claque" de cerca de 20 portugueses deu ontem as boas-vindas à comitiva da seleção, à entrada para o hotel, onde vai ficar em estágio até esta noite. Apesar do calor intenso, cerca de 30 graus, o grupo gritou pela seleção logo que viu o autocarro, que surgiu escoltado por três carros da guarda civil espanhola. A seleção está isolada dos restantes clientes da unidade hoteleira, devido à covid-19, tendo a torre 1 inteiramente à disposição. À saída do veículo, Cristiano Ronaldo foi o mais aplaudido e retribuiu o carinho com acenos e muitos sorrisos.