Má exibição e dois autogolos penalizam Portugal frente à Alemanha (2-4). Passagem aos oitavos está tremida e a seleção tem de esperar até à última ronda para se qualificar

A seleção portuguesa desiludiu, acusou muito nervosismo e deu um sério passo atrás no objetivo de se qualificar para os oitavos de final da prova, após perder em Munique, com a Alemanha, por 4-2. Na quarta-feira, na repetição da final do Euro 2016, agora em Budapeste, o jogo com a França será decisivo nas contas do apuramento.

Depois da vitória merecida, mas sofrida, com a Hungria, o conjunto deixou uma imagem de desnorte coletivo e individual (marcou dois autogolos) até fazer o segundo tento aos 67 minutos. Portugal foi francamente inferior, apesar de ter sido o primeiro a marcar, num lance de contra-ataque muito bem gizado por Bernardo Silva, Jota e Ronaldo, autor do golo. A jogada foi, porém, um oásis de futebol perante um rival que, desde o primeiro minuto, lhe roubou a bola.

Fernando Santos apostou na mesma equipa do primeiro jogo mas ficou claro que, pelo menos, Renato Sanches, teria merecido a oportunidade de integrar o onze. A par com Ronaldo foi novamente o único com capacidade de jogar de forma objetiva.

Portugal inaugurou o marcador, mas isso não ajudou a melhorar o seu jogo, que sofreu permanentemente com as trocas de posição do meio-campo e dos avançados alemães. O empate surgiu justamente num autogolo de Rúben Dias, depois de um lance em que nem Danilo nem William ajudaram os centrais e, no segundo, um erro de marcação de Raphael Guerreiro originou mais um golo que acabou, curiosamente, por ser marcado na própria baliza pelo defesa do Dortmund. Com um problema sério no meio campo, Danilo e William acumularam erros em demasia na marcação, e nas laterais, o desempenho não foi melhor. Com tantos equívocos, acabou por ser estendida uma passadeira vermelha para a reviravolta alemã.

Ao intervalo, a intervenção de Fernando Santos não surtiu efeito. A equipa não mudou a forma de jogar e sofreu imediatamente o terceiro golo, por Havertz, sendo que, pouco depois, o recém-entrado Rafa teve culpas no cartório, no quarto tento. O desastre estava à vista, mas a entrada de João Moutinho, que coincidiu com o segundo golo luso, concretizado por Jota, melhorou a equipa. Renato Sanches quase fez o terceiro, mas infelizmente o remate embateu no poste. Há muito para melhorar caso o campeão da Europa queira fazer boa figura na competição.

Veja o resumo do jogo: