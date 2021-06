JN/Agências Hoje às 20:07 Facebook

A Inglaterra vingou esta terça-feira, um quarto de século e três dias depois, o desaire com a Alemanha nas meias-finais do Euro1996, ao bater a Alemanha por 2-0, com o dedo do selecionador Gareth Southgate, o réu de então.

Raheem Sterling, que apontou o terceiro golo na prova, aos 75 minutos, e Harry Kane, aos 86, levaram à loucura o mítico Wembley, também o palco - renovado - do jogo de 1996, em duas jogadas em que foi determinante o suplente Jack Grealish.

Southgate lançou o médio do Aston Villa aos 69 minutos, na primeira substituição no jogo, e o craque que estará a caminho do City foi determinante na jogada do primeiro golo e fez a assistência para o segundo.

O técnico dos ingleses sentir-se-á, assim, vingado, ele que no famoso jogo de 1996 foi o único dos 12 jogadores chamados a participar na lotaria dos penáltis que falhou - vitória alemã por 6-5, após 1-1 nos 120 minutos.

A Alemanha, última equipa do apelidado "grupo da morte" a cair - depois de Portugal e França -, até entrou mais forte na segunda parte, mas esbarrou em Pickford, que negou um golo a Havertz (48), depois de já ter roubado outro a Werner (32).

Os ingleses, que só contam um título internacional, o Mundial de 1966, que organizaram, podem, assim, continuar a sonhar, até porque serão sempre favoritos nos quartos de final - sábado, em Roma -, seja com suecos ou ucranianos.

Por seu lado, a Alemanha acaba por cair pela primeira vez no jogo inaugural a eliminar, no que é a pior prestação depois de 1984, 2000 e 2004, edições em que caiu na fase de grupos, nas duas primeiras com Portugal e na última em solo luso.

Em relação aos jogos da fase de grupos, a Inglaterra, com Walker como central e Saka em vez de Foden, trocou o 4-2-3-1 por um 3-4-3, para se encaixar no 3-4-3 da Alemanha, com as novidades Goretzka e Werner, em vez de Gündogan e Gnabry.

Goretza foi o primeiro protagonista, com um remate que Pickford parou sem dificuldades, aos quatro minutos, um passe para Werner, que o guarda-redes inglês intercetou, aos sete, e ao isolar-se, aos oito, com Rice a pará-lo em falta e ser 'amarelado'.

Depois de um tímido cabeceamento de Maguire, aos 14 minutos, a Inglaterra assustou pela primeira vez aos 16, num forte remate de fora da área de Sterling, ao qual Neuer respondeu com defesa vistosa, em voo, para a sua esquerda.

O central do United voltou a tentar aos 16 e aos 27 minutos, com resposta alemã aos 32: numa jogada entre dois campeões europeus pelo Chelsea, Havertz isolou Werner, para uma defesa difícil de Pickford, que conseguiu segurar a bola.

Na parte final da primeira parte, a estrela foi Hummels, com um corte precioso após livre de Trippier, aos 43 minutos, e, já nos descontos, aos 45+2, a negar autenticamente o golo a Kane, que já tinha contornado Neuer e preparava-se para marcar.

Após o intervalo, a Alemanha entrou melhor e quase marcou logo aos 48 minutos, num grande tiro de Havertz que Pickford parou, voltando a criar perigo por Gosens, aos 53, e num contra-ataque entre Havertz e Werner, que Stones anulou, aos 57.

Os ingleses aguentaram o forte início de segunda parte dos germânicos, conseguiram reequilibrar o jogo e, então, os treinadores começaram a mexer, com Löw a lançar Gnabry (para o lugar de Werner) e Southgate a colocar em campo Grealish (Saka).

E, aos 75 minutos, os ingleses marcaram: Sterling arrancou pelo meio e colocou à entrada da área em Kane, este tocou para Grealish, que colocou a bola na esquerda, onde Shaw levantou a cabeça e cruzou milimetricamente para o desvio de Sterling.

Veja o golo de Sterling (1-0):

A Alemanha reagiu de imediato, com Gnabry a isolar-se e a ser carregado por Maguire, aos 77 minutos, e Müller a surgir na cara de Pickford, após mais um excelente passe de Havertz, e a atirar incrivelmente ao lado, para alívio de Sterling, na origem da jogada com um mau passe, aos 81.

Os ingleses não tiveram de sofrer muito mais tempo, pois, aos 86 minutos, Luke Shaw recuperou uma bola, lançou Grealish na esquerda e este centrou de forma primorosa para o cabeceamento vitorioso de Harry Kane.

Veja o golo de Kane (2-0):

A festa instalou-se em definitivo em Wembley, apesar de mais algumas ameaças, não concretizadas, dos alemães.